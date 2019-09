LVSV verplaatst verboden debat met Dries Van Langenhove naar net buiten UGent TMA

03 september 2019

10u16

Bron: Belga 1 De Gentse studentenvereniging LVSV verplaatst een debat met Dries Van Langenhove, dat in een auditorium van de UGent zou doorgaan, naar de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij. UGent-rector Rik Van de Walle had twee openingsevenementen in de universitaire gebouwen verboden vanwege het risico op ordeverstoring.

Aanvankelijk zou het debat doorgaan in auditorium Jeanne Wiemer aan de Blandijnberg. Maar tegen Van Langenhove loopt nog een ordemaatregel door zijn betrokkenheid bij studentenvereniging Schild en Vrienden, die hij aan de UGent heeft opgericht. Hij mag de universitaire gebouwen sindsdien niet meer betreden, met uitzondering van de rechtenbibliotheek.



Dat de UGent-rector geen uitzondering maakt op de ordemaatregel om Van Langenhove in debat te laten gaan, stoot op onbegrip bij Gents Open VLD-gemeenteraadslid en voormalig politiek secretaris van LVSV Mattias De Vuyst. “De rector kan niet zeggen dat een persoon niet mag komen en in een adem pleiten voor de vrijheid van meningsuiting”, zegt De Vuyst.



“Indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, moeten er bijkomende maatregelen getroffen worden”, klinkt het. “We vinden het belangrijk dat iedereen spreekrecht heeft. Ook als de visie diametraal staat tegenover de onze.”

Debat

Het debat zal daarom doorgaan in een grote congreszaal op de Blandijnberg in Gent, op wandelafstand van de bewuste aula en enkele universiteitsgebouwen, zoals de Boekentoren. Van Langenhove zal er in debat gaan met Open VLD-voorzitterskandidaat Francesco Vanderjeugd, meldt LVSV. Later wordt nog een derde genodigde voor het debat bekend gemaakt.

Een tweede openingsevenement voor het nieuwe academiejaar, waarbij Dries Van Langenhove is uitgenodigd, is door studentenvereniging KVHV aangekondigd. Die leggen zich niet neer bij de ordemaatregel en kondigden eerder juridische stappen aan.