Luxelingeriemerk Van de Velde ziet omzet met bijna 5 procent dalen in 2019 MDG

27 februari 2020

11u47

Bron: Belga 0 Lingeriebedrijf Van de Velde uit Schellebelle heeft de omzet vorig jaar met 4,7 procent zien afnemen, tot 195,5 miljoen euro. Op vergelijkbare basis ging het om een omzetdaling met 3 procent, tot 197 miljoen euro. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 10 procent tot 47,6 miljoen euro (op vergelijkbare basis +17 procent tot 48,6 miljoen euro). Dat meldt Van de Velde donderdag.

De groei van de ebitda is volgens het bedrijf te danken aan een stevige daling van de uitgaven (-12,6 miljoen euro) en een daling van de personeelskosten (-2,3 miljoen euro).

Onder de streep komt de winst voor 2019 uit op 21,1 miljoen euro, waar dat in 2018 nog 25,5 miljoen euro was, onder andere door een hogere winstbelasting.

Voor 2019 zal Van de Velde een stabiel dividend van 1,03 euro per aandeel uitkeren. De groep kondigt donderdag ook aan voor maximaal 15 miljoen euro eigen aandelen te willen inkopen. Het inkoopprogramma, met een looptijd van een jaar, start op 5 maart.

Het lingeriebedrijf geeft nog mee dat het in 2021 weer groeit verwacht. "In onze business geldt een doorlooptijd van 18 maanden tussen strategische keuze en resultaat", klinkt het daarover.