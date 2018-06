Luna werd afgewezen op een spoedafdeling: "De arts vond mijn suïcidale gedachten futiel" Patiënte pleit voor betere richtlijnen voor hulpverleners Femke Van Garderen en Fernand Van Damme

21 juni 2018

14u29

Bron: De Morgen 1 Kan een spoeddienst mensen met acute zelfdodingsgedachten helpen? Luna* dacht van wel, maar werd er eerder deze maand wandelen gestuurd. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) bekijkt wat er beter kan.

Enkele weken geleden meldde Luna zich aan het loket van een Limburgse spoedgevallendienst. Ze had een brief in haar hand, van haar huisarts. Hij had de jonge vrouw doorverwezen, omdat ze het steeds moeilijker kreeg en haar suïcidegedachten niet meer weggingen.

Luna lijdt al tien jaar aan een angststoornis. "Ik volg nu gedragstherapie bij een psychiater, maar de sessies zijn zwaar. Op sommige momenten denk ik er serieus aan om uit het leven te stappen."

Ook eind mei kampte de twintiger met zulke gedachten. Haar huisarts besloot daarom een psychiater van wacht in te schakelen, zodat die een eventuele opname kon bekijken.

