Luminus wil nieuwe stoom- en gascentrale bouwen in Seraing AW

16 januari 2020

20u55

Bron: Belga 1 Het energiebedrijf Luminus wil in Seraing, in de provincie Luik, een nieuwe stoom- en gascentrale bouwen. De zogenoemde STEG-centrale zou naast de bestaande centrale worden gebouwd. De plannen werden vandaag voorgesteld aan de inwoners van Seraing.

De nieuwe elektriciteitscentrale zou in de winter van 2025 operationeel moeten zijn. Dat jaar is de sluiting van de kerncentrales gepland, en volgens hoogspanningsnetbeheerder Elia is er tegen dan 3.900 megawatt nieuwe productiecapaciteit nodig in België, zegt Luminus.

Een stoom- en gascentrale is volgens het energiebedrijf ook een perfecte aanvulling op hernieuwbare energie, omdat het productievolume ervan snel kan worden aangepast in functie van hoe goed windmolens draaien of hoeveel zon er op de zonnepanelen schijnt.

Het bedrijf is van plan om tijdens het voorjaar de nodige stappen te zetten om de vergunning voor de huidige centrale te verlengen en om een nieuwe productie-eenheid te mogen bouwen. De bestaande centrale zal volgens de plannen van Luminus "geoptimaliseerd" worden en de bestaande koeltoren zal worden ingezet voor de nieuwe eenheid.

Aan het project zouden tachtig banen verbonden zijn.