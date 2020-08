Luikse vrouw gearresteerd nadat ze met haar wagen inreed op agent NLA

02 augustus 2020

15u04

Bron: Belga 1 Een 54-jarige vrouw is vannacht opgepakt in Luik omdat ze inreed op een agent. Dat meldt het parket.

Rond 1 uur 's nachts merkten de agenten een wagen op die verkeerd geparkeerd stond. De bestuurster stapte uit haar wagen, met pizza in de hand en zonder mondmasker. De politie wees haar erop dat een mondmasker verplicht is en vroeg haar te vertrekken.

De vrouw was niet gediend met die opmerkingen, stapte in haar wagen en sloeg op de vlucht. Een van de agenten moest het voertuig ontwijken. De politie kon de nummerplaat van de vrouw noteren en zocht haar thuis in Chaudfontaine op.

De vrouw weigerde de agenten binnen te laten, waarop zij binnendrongen en de vijftiger arresteerden.

De bestuurster is van haar vrijheid beroofd en is doorverwezen naar het parket van Luik. De politie stelde een tweede pv op voor het niet dragen van een mondmasker.