Luikse vakbond over trip naar Cuba van 15.000 euro: "Solidariteit kent geen grenzen" jv

13 april 2018

09u47

Bron: sudinfo.be 0 Een Luikse delegatie van de vakbond FGTB heeft eind januari een reisje van een week gemaakt naar Cuba om er hun plaatselijke collega's te ontmoeten. Kostprijs: 15.000 euro. Een soortgelijke trip in 2015 lokte toen heel wat protest uit. De vakbond zelf vindt het de normaalste zaak van de wereld, meldt sudinfo.be.

In april 2015 trokken tientallen vakbondsafgevaardigden van de FGTB ook al eens naar Cuba. "Behoort dit wel tot hun taken?" klonk het toen. De reiskosten werden geschat op zo'n 100.000 euro. Het kon de FGTB allemaal niet raken.

Méér nog, eind januari dit jaar zakten opnieuw twaalf afgevaardigden van de FGTB divisie Luik-Hoei-Waremme af naar het exotische eiland. Ze verbleven een week op Cuba, van 26 januari tot 2 februari. Hun vliegtuigtickets kostten 425 euro per stuk en hun verblijf 800 euro per kop, weet sudinfo.be. In totaal dus 14.700 euro.

Nuttig?

"Klopt", beaamt project-coördinator Geoffrey Goblet aan de nieuwssite. Hij geeft verder nog details mee van alle ontmoetingen en bedrijfsbezoeken van het gezelschap op Cuba. "Overal ter wereld worden vakbondsrechten geschonden", beweert Goblet. "In een geglobaliseerde wereld moeten we ons solidair opstellen."

Goblet weet overigens ook al waar de volgende reis naar toe gaat: in november vliegen ze naar Kinshasa, voor een stand van zaken van een syndicaal samenwerkingsproject.

Sudinfo stelt dezelfde vraag als drie jaar geleden: "Is het wel nuttig om de bijdragen van de Luikse arbeiders hieraan te besteden?" De FGTB twijfelt geen seconde: "De solidariteit van de arbeiders kent geen grenzen".