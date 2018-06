Luikse schutter Benjamin Herman wordt begraven in christelijke ceremonie kg

04 juni 2018

19u26

Bron: Belga 0 Benjamin Herman, de dader van de schietpartij op 29 mei in Luik, zal morgen na een christelijke ceremonie begraven worden in On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne. Dat wordt gemeld in de Luxemburgse editie van L'Avenir en het nieuws wordt bevestigd door de politiezone Famenne-Ardenne, die de begrafenis van Herman in goede banen leidt.

De politie wil geen informatie geven over de veiligheidsmaatregelen die genomen zullen worden. "We zullen de omkadering bij de begrafenis voorzien zoals we dat doen in normale omstandigheden", zegt hoofdcommissaris Marcel Guissard van de politiezone Famenne-Ardenne. "Ik zou niet willen dat een massale opkomst van de media onrust veroorzaakt", vervolgt hij. "We moeten de kerk in het midden houden."

Intieme kring

De ceremonie zal gehouden worden in de kerk van On op vraag van de familie, staat in L'Avenir. Herman werd christelijk opgevoed, maar bekeerde zich in de gevangenis bekeerde tot de islam.

"De familie heeft in de dagelijkse omgang met Benjamin geen tekenen van radicalisering opgemerkt", zegt priester François Barbieux, die de misviering zal voorgaan. "Ze begrijpen er absoluut niets van. De familie is zwaar aangeslagen en wil het verdriet in intieme kring verwerken."

De gemeente Marche-en-Famenne wilde niet reageren.