Luikse restauranthouder stapt uit het leven: "Koken voor bijna lege tafels viel hem zwaar"

06 augustus 2020

13u31

Bron: La Meuse 2 Gérard Miller, een bekende restauranthouder (52) uit het Luikse, is uit het leven gestapt. “Hij was erg bang voor een tweede lockdown. Hij hield van de mensen en koken voor bijna lege tafels was te veel voor hem”, verklaart zijn broer Philippe aan de krant La Meuse.

“Natuurlijk had hij persoonlijke problemen, net als iedereen, maar het niet ten volle kunnen uitoefenen van zijn beroep, zijn passie, speelde een grote rol in zijn beslissing.” Gérard startte de voorbije decennia zeven etablissementen op, met wisselend succes. Zijn laatste restaurant ‘Le Paparazzi’ verhuisde anderhalf jaar geleden van Nandrin naar het centrum van Luik. “Hij was beter met kookpotten dan met cijfers, zoals veel chef-koks”, zegt Philippe daarover.

Ook ‘Le Paparazzi’ ontsnapte niet aan de verplichte sluiting in het voorjaar. Om de moed erin te houden, deelde Gérard gratis zijn recepten op Facebook. Hij sloot de berichten steevast af met ‘Love is All’, wat wel zijn levensmotto leek. Als hij zelf iets overhad, gaf hij het eten aan hulpbehoevenden in Le Carré, de Luikse wijk waar hij woonde. Een telefoontje volstond. Gérard kon heropenen met een kleinere capaciteit, “maar het koken voor bijna lege tafels, was te veel voor hem. Hij wou mensen zien. Een eventuele tweede lockdown beangstigde hem.” De vijftiger laat een vriendin en drie kinderen achter. Zijn familie gaf begin deze week toestemming voor orgaandonatie.

“Als zijn zelfdoding onze overheid bewust kan maken van de enorme moeilijkheden waarmee restauranthouders kampen, dan is Gérard niet voor niets gestorven”, besluit Philippe. Op Gérards facebookprofiel stromen de rouwbetuigingen toe.

Horecazaken in het Brussels Gewest en Wallonië die geconfronteerd werden met een volledige sluiting in het voorjaar, hebben recht op een eenmalige premie van respectievelijk 4.000 euro en 5.000 euro. Anders dan in Vlaanderen, laat de uitbetaling op zich wachten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

