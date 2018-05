Luikse politie pakt man op die dreigde buren te doden met mes en knuppel SI

26 mei 2018

14u33

Bron: Belga 0 Een man van 27 is door de politie van de Luikse gemeente Anthisnes vrijdag opgpakt, nadat hij doodsbedreigingen had geuit op de openbare weg en een auto had beschadigd. Dat meldt het parket van Luik.

De man stond mensen te bedreigen voor zijn eigen woning. Hij had een mes vast en zijn bovenlijf was ontbloot. Hij had ook een houten knuppel vast. Hij bedreigde zijn buren en toevallige passanten. Hij riep dat hij vrouwen ging verkrachten en mensen ging dooschieten met een kalasjnikov. Hij pakt ook op een gegeven moment een betonblok op en gooide dat op een BMW. De man is bekend bij het gerecht en is al veroordeeld voor opzettelijke brandstichting. Hij was ook gekend voor feiten van wapendracht en het toebrengen van slagen. Een onderzoeksrechter is belast met het dossier.