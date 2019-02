Luikse jongeren die 13-jarig meisje met beperking verkrachtten moeten cel niet in kg

21 februari 2019

18u28

Bron: Belga 0 Drie Luikse jongeren die een 13-jarig meisje met een beperking in groep verkrachtten, zijn vandaag door het hof van beroep van Luik tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld.

Het meisje ontmoette de daders in de nacht van 8 juni 2014 op straat in de regio Luik. Het ging om vier jongemannen: de drie meerderjarigen die vandaag werden veroordeeld en één minderjarige. Het slachtoffer werd meegenomen naar het huis van één van de daders en werd daar door hen verkracht.



Een van de jongemannen, een 24-jarige, zei dat hij de leeftijd en de geestelijke toestand van het slachtoffer niet kende. Hij beweerde ook dat ze met groepsseks had ingestemd.

Volledig uitstel

In eerste aanleg werden de drie beklaagden veroordeeld tot straffen van vier jaar met uitstel. Het Luikse hof van beroep verhoogde de gevangenisstraffen tot vijf jaar, maar met volledig uitstel, een uitstel voor wat nog overblijft van de straf na het voorarrest, en een uitstel voor drie vijfde van de straf.