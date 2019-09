Luikse intercommunicale bevriest verkoop van VOO, Win en Elicio IB

26 september 2019

02u52

Bron: Belga 0 De raad van bestuur van de Luikse intercommunale Enodia heeft gisterenavond de verkoop van het telecombedrijf VOO, de IT-groep Win en de groenestroomproducent Elicio door zijn filiaal Nethys opgeschort.

Dat is het gevolg van de commotie die ontstond toen bekend werd dat Nethys in het geniep verkoopakkoorden had gesloten met de investeerder Providence en Nethys-bestuurder François Fornieri, de topman van Mithra. Dat melden De Tijd en diverse Franstalige media online.

Enodia's raad van bestuur zal pas beslissen na een juridische en financiële doorlichting van de deals. "De verkoop moet worden beslist op basis van deze elementen. De verkoop bevriezen maakt het mogelijk de zaken op een correcte manier uit te voeren en plaatst de bestuurders niet voor voldongen feiten", zegt een bestuurder van Enodia.

Voorwaarde

De rapporten worden verwacht tegen 10 oktober. Dat is twee weken voor een belangrijke voorwaarde in de deal met Providence. Enodia moet Brutélé voor 24 oktober overnemen. Gebeurt dat niet, dan kan Providence de deal afblazen of alleen de Luikse kabel overnemen voor een lagere prijs.

Brutélé is de intercommunale die de kabelbelangen van een dertigtal gemeenten uit Brussel en Henegouwen beheert. Het is in het kabelbedrijf VOO de kleinere partner van Nethys.