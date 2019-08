Luikse familie overleeft levensgevaarlijke schipbreuk in Bali PVZ

30 augustus 2019

17u34

Bron: 7sur7 0 Een Luikse familie was aan het genieten van een deugddoende vakantie op het paradijselijke eiland Bali, toen op 24 augustus het noodlot toesloeg. De ouders waren met hun vijfjarige dochter op een boottochtje, toen hun schip plots zonk. Ze getuigen aan de Waalse krant 7sur7 over hun angstaanjagende ervaring.

Het gezin had een bootje met een paar bemanningsleden gehuurd bij een plaatselijk bedrijf om de dag op zee door te brengen. Het klonk als een perfecte uitstap: een wandeling langs de mooie standen, een duik in het heldere water, ronddobberen onder een heldere hemel... Maar dat draaide anders uit.

“We waren vertrokken rond 9 uur ‘s ochtend, en de zee was prachtig. Een beetje ruw, maar echt indrukwekkend”, getuigt de moeder aan de krant. “Maar na een uurtje rustig rondvaren, verslechtte de situatie en werden de golven dreigender. Plots kwam een man in het water terecht. De bemanning slaagde erin hem in veiligheid te brengen, maar door die reddingsactie verliet de kapitein het roer.”

En toen werd de situatie ernstig: “Een enorme golf, een muur van water, sloeg over het schip. Een fractie van een seconde, niet meer. ‘The wave’ riep ik nog, toen ik me op mijn dochtertje gooide die ook stevig werd vastgegrepen door haar papa. De schipper nam het roer nog over, maar het was te laat. De golf slokte ons op en en gooide ons allemaal overboord.” vertelt de moeder nog steeds aangedaan.

In shock

Er heerste pure paniek volgens de moeder, maar op miraculeuze wijze overleefde iedereen het ongeval. Toen ze in zee waren beland, konden ze zich vastklampen aan een stuk van de romp tot een ander schip hen kwam redden.

De Belgen hebben geen levensbedreigende verwondingen, maar zijn wel nog steeds in shock. Ze hebben ook een minnelijke schikking kunnen treffen met het bedrijf voor het verlies van hun persoonlijke bezittingen. Het management heeft zich ook verontschuldigd en stappen ondernomen om de risico’s in de toekomst te vermijden.