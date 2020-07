Luikse agenten helpen vrouw bevallen op parking politiebureau NLA

30 juli 2020

15u26

Bron: RTBF 1 Enkele Luikse politieagenten hebben gisterenochtend een vrouw helpen bevallen op de parking van het politiebureau. Het zwangere koppel was daar naartoe gereden omdat de vrouw onverwacht weeën kreeg.

Een agent zag een slecht geparkeerde auto op de parking van het politiekantoor. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, trof hij een koppel aan dat volledig in paniek was. De zwangere vrouw was onverwacht beginnen bevallen en de man had de auto daar geparkeerd om hulp te zoeken.

Met de hulp van zijn collega’s hielp de agent de vrouw bij de bevalling, die goed afliep. De hulpdiensten kwamen ter plaatsen om het kersverse gezin naar het ziekenhuis te brengen.

“Zowel de moeder als haar dochter doen het goed. De vader is opgelucht en is de politie enorm dankbaar”, zei de woordvoerder van de Luikse politie.