Luikse agent nog steeds kritiek maar stabiel na schietpartij

14 september 2019

15u05

Bron: Belga

De agent die vorige week maandag zwaargewond geraakte bij een schietpartij in Luik, verkeert nog steeds in kritieke toestand, maar hij is stabiel. Dat meldt de politiezone Luik, na te zijn ingelicht door de familie.