Luiks parket opent onderzoek naar fake news over ontploffing in kerncentrale Tihange

bvb

29 september 2018

13u59

Bron: Belga

Op een website die de lay-out van de Franstalige nieuwssite RTLinfo.be gekopieerd had, was gisteravond te lezen dat in de kerncentrale van Tihange zich een ontploffing had voorgedaan. Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend om te achterhalen wie achter dit fake news zit.