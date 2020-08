Luiks bedrijf sleept staat voor de rechter wegens 1,25 miljoen onbetaalde coronatests kg

05 augustus 2020

08u31

Bron: Belga 0 Het Luikse biotechbedrijf ZenTech start een zaak in kort geding op tegen de Belgische staat. Het bedrijf kreeg een bestelling van 1,25 miljoen tests om de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus na te gaan, maar werd daarvoor niet betaald. Dat bericht L'Echo vandaag. "We vragen alleen dat de staat het getekende contract naleeft", zegt Eric Poskin, woordvoerder van ZenTech.

De Belgische staat plaatste midden april een bestelling van 3,65 miljoen tests bij ZenTech. Daar was een kostprijs van 20 miljoen euro aan verbonden. Het federaal geneesmiddelenagentschap, het FAGG, keurde de tests midden april goed. Een eerste lot van 200.000 tests werd midden april geproduceerd. In mei volgden 800.000 tests en eind juni nog eens 250.000: in totaal 1,25 miljoen tests. Maar er kwam geen teken van leven van de overheid, klinkt het in de krant.

Bestelling herzien

Begin juli verklaarde minister Philippe De Backer in de media dat hij de bestelling wou herzien. Reden waren de gewijzigde inzichten rond de tests: recente analyses wezen uit dat antilichamen na enkele maanden verdwenen. Daardoor bleek het minder nuttig om nog uit te klaren wie al dan niet besmet is geweest.

Maar er kwam geen concreet voorstel, schrijft L'Echo. Maandagavond ontving het Luikse bedrijf uiteindelijk een verzoek om tot 15 september te wachten. En dus trekt het Luikse bedrijf naar de rechtbank. Een uitspraak wordt eind deze maand verwacht.

Onderhandelingen

Aan de RTBF reageerde De Backer "niet onder de indruk" te zijn. Zijn kabinet "voert onderhandelingen met hen, in een constructieve sfeer". Meer zou de minister niet kwijtwillen.

