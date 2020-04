Luiks bedrijf gaat 100.000 wissers voor staalafnames per week maken KVDS

17 april 2020

14u14

Bron: Belga 0 Een bedrijf uit Flémalle in de provincie Luik start vanaf het weekend met de productie van wissers, die gebruikt worden om stalen af te nemen in de neus. Any-Shape is gespecialiseerd in 3D-printing en zegt er circa 100.000 per week te kunnen maken.

"Sinds het begin van de pandemie in Europa is er een grote schaarste aan materiaal voor staalafnames, en dan voornamelijk de nasofaryngeale swab", legt het bedrijf uit.

Herontwikkeld

Meer dan 90 procent van de wissers die wereldwijd gebruikt worden, blijkt geproduceerd te worden door een Italiaans bedrijf. Any-Shape heeft het product herontwikkeld, zodat het volledig via 3D-printing kan worden gemaakt. Daarop volgde een klinische studie met het CHU-ziekenhuis in Luik. De tests waren succesvol en het federaal geneesmiddelenagentschap keurde de wissers goed om onmiddellijk op de markt te brengen.



"De vraag is enorm", zegt het bedrijf. "Alleen al in België wordt gesproken over een nood aan ongeveer 20.000 wissers per dag voor de komende vier tot zes weken.”

