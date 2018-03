Luikenaar onder invloed verwondt buurvrouw en bijt politieagent in het been KVE

04 maart 2018

17u51

Bron: Belga 1 Een man van 30 jaar uit Ans, bij Luik, is overgeleverd aan het parket van Luik, nadat hij bij zijn buurvrouw was binnengedrongen en de vrouw een pak slaag had gegeven. Later heeft de geweldenaar, die onder invloed was van alcohol en drugs, ook nog een politieman gebeten.

Gisteravond was de dertiger, kennelijk onder invloed van alcoholische drank en cocaïne, binnengedrongen in de woning van zijn buurvrouw, nadat hij een venster had ingeslagen.

De indringer besprong de vrouw en gaf haar enkele vuistslagen in het gezicht. De vrouw werd door de hulpdiensten voor verzorging weggebracht. Haar neus is gebroken en ze heeft een wonde van 12 centimeter in het aangezicht.

De indringer en amokmaker werd opgepakt door de politie, maar verklaarde aan hen dat hij zich niets herinnerde van het voorval.

Deze ochtend werd de opgepakte man opnieuw agressief, dit keer tegen een politieagent. Hij beet de wetsdienaar in het been, zo werd vernomen bij het parket van Luik.