Luikenaar gooit matras vanop derde verdieping op politieagent JOBR

12 mei 2020

14u18

Bron: Belga 2 In Luik is maandag rond 23.30 uur een persoon opgepakt die aanwezig was op een feestje in een appartement. Dat meldt het openbaar ministerie dinsdag. De twintiger uit Verviers wordt voor het parket van Luik geleid omdat hij een matras vanop de derde verdieping op een politieagent had gegooid.

De politie kwam maandagavond ter plaatse omdat er een melding was van nachtlawaai. Op het feestje in het appartement waren zes mensen aanwezig. Een bewoonster weigerde eerst de politie binnen te laten. Op dat moment gooide een man een matras uit het raam. Die kwam op een politieagent terecht. De agent is twee dagen arbeidsongeschikt verklaard.

De dader zal in juni voor de rechter verschijnen.