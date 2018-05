Luik opent rouwregister op stadhuis voor slachtoffers Redactie

30 mei 2018

11u36

Bron: belga 0 Op het stadhuis van Luik is een rouwregister geopend ter nagedachtenis van de slachtoffers van de schietpartij. Het schepencollege ondertekende om 10 uur het rouwregister. Mensen die hun steun willen betuigen aan de familie en de naasten van de slachtoffers, kunnen hiervoor terecht op het stadhuis, aan de Place du Marché.

Terwijl de vlaggen op het stadhuis en de andere stadsgebouwen halfstok hangen, werd het rouwregister geopend. Via de website van de stad is sinds gisterenavond al een elektronische versie beschikbaar. Bloemen kunnen neergelegd worden op de Espace Tivoli of voor het politiecommissariaat, aan de rue Natalis.

De bevolking wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan de minuut stilte, om 13 uur, op de Espace Tivoli. Tal van lokale en politieke verantwoordelijken zullen daarbij aanwezig zijn, onder meer Waals minister-president Willy Borsus.

Benjamin Herman (31), een gedetineerde met penitentiair verlof, schoot gisteren twee politieagentes met dienst en een 22-jarige jongeman in een auto dood. Hij opende ook het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen en verwondde vier van hen, allen zijn buiten gevaar.

Op de Facebookpagina van de politiezone Luik werd de post met de foto van de twee politieagentes in uniform, Soraya Belkacemi (45) en Lucile Garcia (53), al 87.000 keer bekeken en 71.600 keer gedeeld. Er werden al meer dan 26.000 rouwbetuigingen nagelaten. De politiezone Luik publiceerde de foto als "eerbetoon aan de vrouwen, moeders en schitterende politieagentes die ze waren".