Luierfetisjist (41) krijgt 8 maanden met uitstel voor bezit kinderporno mvdb

31 mei 2018

16u05

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een man (41) uit Lier schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De man heeft een fetisj voor luiers en ontlasting, naar eigen zeggen omdat hij jaloers is op baby's, bang om ouder te worden en op zoek naar eeuwige jeugdigheid.

De man is inmiddels in behandeling voor zijn seksuele probematiek en kreeg van de rechtbank acht maanden met uitstel en een effectieve boete van 600 euro.

De feiten kwamen aan het licht toen het bedrijf waar de man als IT'er werkte te maken kreeg met een computervirus. Op zijn computer werden verschillende beelden aangetroffen van baby's, kinderen, jongeren en zelfs volwassenen die een luier droegen en waarbij de ontlasting te zien was.

Bij een huiszoeking op zijn thuisadres werden soortgelijke beelden aangetroffen. Eerst ontkende de man maar uiteindelijk gaf hij het bezit van kinderporno toe. De man heeft een fascinatie voor luiers en ontlasting, volgens een deskundige die hem onderzocht, is die fascinatie seksueel getint.

Recidive

De kans op recidive is zeer groot waardoor een behandeling zich opdringt. De man kreeg een verbod opgelegd om alleen te zijn met minderjarigen en ging in behandeling. Volgens de verdediging is de man jaloers op jongeren en is hij bang om ouder te worden. De man kreeg een celstraf met uitstel en moet zijn behandeling verderzetten.