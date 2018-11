Lugubere vondst in Waals dorpje: man begraaft overleden moeder in tuin voor haar pensioen HA

08 november 2018

10u30

Bron: Sudpresse 0 De Civiele Bescherming en de politie hebben gisteren in Montbliart, een dorpje in Henegouwen, het lichaam gevonden van een vrouw die in 2010 overleed en door haar zoon in de tuin begraven was. Dat melden de kranten van Sudpresse.

De vijftiger begroef zijn moeder acht jaar geleden eigenhandig in de tuin om haar pensioen te kunnen blijven opstrijken. De man overleed in juli, waarna het macabere geval van sociale fraude door onderzoek aan het licht kwam. Gisteren werden de stoffelijke resten van de moeder opgegraven door de politie en de Civiele Bescherming. Ook het identificatieteam van de federale politie was bij de opgraving aanwezig.

