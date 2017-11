Luguber: vier hertenkoppen uitgestald langs de weg in Zerkegem

Siebe De Voogt

18u28

Siebe De Voogt De burgemeester stuurt het milieuteam ter plaatse. "De verantwoordelijke zal moeten opdraaien voor de kosten," luidt het.

Automobilisten in de Mosselstraat in Zerkegem, bij Jabbeke, kregen vandaag een luguber beeld voor ogen. In de grasberm naast de landelijke weg vlakbij het Maskobos lagen vier hertenkoppen netjes op een rij uitgestald. Wie de koppen er precies achterliet, is niet duidelijk.