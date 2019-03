Luguber aanbod op tweedehandssite: op sterk water gezette puppy’s Luc Beernaert

18 maart 2019

13u00 0 “Geprepareerd met formol en nu op alcohol 70%”. Zo prijst een verkoper op 2dehands.be een reeks op sterk water gezette puppy’s aan. De geïnteresseerde koper, en zo zijn er steeds meer, kan kiezen uit pups van de rassen husky, rottweiler, bichon frisé, Amerikaanse staffordshireterriër, bordercollie, poedel en shar-pei. Voor de liefhebbers is er ook een biggetje met één oog in de aanbieding. Deze lugubere handel roept vragen op, maar is wel perfect legaal.

De verkoper uit de omgeving van Gent weet dat vermoedelijk ook maar hanteert wel een schuilnaam op de tweedehandsmarktplaats: shampoo. We contacteerden ‘shampoo’ met de vraag wat de herkomst van de dieren is, maar kregen geen antwoord.

‘Shampoo’ is sinds 2012 actief op 2dehands.be en zette ook al voetbaltruitjes, het skelet van een neushoornvogel, schedels van honden en de gemummificeerde kop van een kat in de online vitrine. Bieden op zijn recente aanbod van puppy’s op sterk water begint vanaf 60 euro, maar voorlopig meldde zich slechts één potentiële koper. Een schedel van een labrador, een bordercollie of een poedel kost bij ‘shampoo’ tussen 50 en 80 euro. Maar wie haalt het in het hoofd om een ontzield hondje-op-sterk-water ter decoratie in de woonkamer te zetten?

Geen controle

Yves Baeten uit Sint-Amandsberg is al 25 jaar taxidermist en weet: “In ons vak geldt: hoe zotter, hoe beter. Alles is te verkrijgen: menselijke schedels en doodgeboren baby’s op sterk water, hoewel wettelijk van de mens enkel haar en nagels mogen verhandeld worden. Het verbod is er, maar er is geen controle en dus wordt er veel gefoefeld. Ik merk dat er steeds meer klanten op zoek zijn naar morbide zaken. Miskramen, zogenaamde ‘monsters’. Soms komen veeartsen me runderen met twee koppen aanbieden. Ethisch gezien vind ik dergelijke praktijken onaanvaardbaar, maar de wet laat het toe. Het is bizar, maar het mag.” (lees verder onder de quote)

Dat bevestigt het departement Leefmilieu, Natuur en Energie waarvan de Vlaamse Raad Dierenwelzijn deel uitmaakt. “De wet op het dierenwelzijn regelt het welzijn van levende dieren. Dit strekt zich uit tot de wijze van doden van de dieren. Eenmaal de dieren dood zijn, is het geen bevoegdheid meer van de dienst dierenwelzijn. Als er dus geen informatie of klacht is over de wijze waarop de dieren bij leven behandeld werden, is het aanbieden van dode dieren in sterk water geen issue van en voor dierenwelzijn”, zo klinkt het daar.

Uitzondering voor beschermde diersoorten

Baeten preciseert: “Tamme dieren en bejaagbare dieren mag je opzetten of conserveren op sterk water en vervolgens verhandelen. Enkel voor beschermde diersoorten, bijvoorbeeld uit dierentuinen, is een vergunning vereist.”

Dus rijst de vraag waar een verkoper als ‘shampoo’ de honden en het biggetje vandaan heeft. “Heeft die persoon die dieren zelf gekocht en zijn ze daarna gestorven, of zijn ze gedood”, vraagt lezeres Georgina Cohen zich af. “Het kan best zijn dat dit wettelijk in orde is, maar de publieke opinie stelt zich hier toch vragen bij. Dit moet aan het licht gebracht worden. In mijn omgeving wordt er alleszins verontwaardigd op gereageerd.”

Dat het aanbod van ‘shampoo’ uit populaire hondenrassen bestaat, doet vermoeden dat de dieren afkomstig zijn van kwekers. Bij de beroepsvereniging van hondenfokkers en hondenverzorgers Trimcanis valt voorzitter Dominique Standaert uit de lucht. “Dat heb ik nog nooit gehoord, echt waar. Kwekers die bij ons zijn aangesloten (en zich aan het huishoudelijk reglement moeten houden waarmee het welzijn van de honden wordt nagestreefd, red.) geven honden die in het nest sterven mee aan de dierenarts. Het zou best kunnen dat broodfokkers gestorven dieren te koop aanbieden.”