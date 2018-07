Ludwig Caluwé provinciaal CD&V-lijsttrekker in arrondissement Antwerpen KVE

04 juli 2018

18u46

Bron: Belga 0 Huidig gedeputeerde voor Economie en Financiën Ludwig Caluwé (57) zal bij de provincieraadsverkiezingen van oktober de CD&V-lijst trekken in het arrondissement Antwerpen. In Mechelen trekt Duffels gemeenteraadslid Lili Stevens (57) de lijst, in Turnhout gedeputeerde voor Wonen en Plattelandsbeleid Peter Bellens (53).

CD&V trekt in de provincie Antwerpen met de slogan "Voor een provincie met streken" naar de kiezer en wil ingaan tegen de meeste andere partijen door te pleiten voor het behoud van het provinciale niveau.



CD&V voert in de provincie Antwerpen campagne rond de thema's groene ruimte, werk en dorp en ziet in tegenstelling tot vooral N-VA nog een grote rol weggelegd voor het provinciale niveau. "We zijn allicht nog de enige partij die de provincie echt wil behouden", stelt Caluwé. "Ik hoor vaak het pleidooi voor een bestuursniveau van stadsregio's en streken, maar streken wisselen naar gelang de materie. Voor de arbeidsmarkt zou je in Antwerpen een opdeling kunnen maken tussen Antwerpen, Mechelen en Kempen, maar als je het over toerisme hebt is het al een heel ander verhaal. Bovendien moet wie voor een opdeling pleit eerst maar eens aantonen dat je dan dezelfde kwaliteit kan leveren zonder een meerkost. Wij geloven daar niet in."



Volgens CD&V moet de provincie Antwerpen ook in de toekomst blijven investeren in onder meer fietsostrades en het herbestemmen van onroerend erfgoed en heeft ze een cruciale rol te spelen in het samenbrengen van gemeentebesturen en andere partners op bovenlokaal niveau. "Eigenlijk zegt iedereen dat de provincie goed en belangrijk werk levert, maar dan moet men ook consequent zijn en ze niet absoluut willen afschaffen", vindt Caluwé.

Meer over Antwerpen

politiek

verkiezingen

CD&V