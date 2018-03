Ludo Van Campenhout (N-VA) gaat lezing over Belgisch voetbal geven aan Chinese sportuniversiteit Philippe Truyts

Antwerps schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA) is 'big' in China. Hij mag in juni aan de sportuniversiteit van Shanghai een lezing houden over de magie van het Belgisch voetbal. Voor de zekerheid neemt hij Wim De Decker mee, de T2 bij Antwerp FC.

Van Campenhout is net terug van een missie naar Shanghai. Met een leuke uitnodiging in de bagage. “We hebben er gepraat over samenwerking rond voetbal, zaalvoetbal en boksen. Maar hét thema was toch vooral het succes van de Rode Duivels. De Chinezen vroegen me de hele tijd hoe het toch kan dat we met een natie van amper 11 miljoen mensen (1,4 miljard in China, red.) zo sterk kunnen zijn."

"Van het één kwam het ander: binnen drie maanden mag ik terug naar Shanghai. Wim De Decker assisteert me voor de technisch-sportieve aspecten van het voetbal. Ik ga het hebben over infrastructuur én over ons voetbal-DNA: kinderen voetballen hier vanaf vijf jaar. In Shanghai, een stad van 13 miljoen mensen, hebben ze één groot probleem: dichte bebouwing. Kinderen beginnen er veel later met voetbal.”

Voor Wim De Decker, op dit moment assistent-trainer bij Antwerp, maar vorig jaar nog T1 toen de ploeg promoveerde naar eerste klasse, is het niet de eerste keer dat het voetbal hem naar Shanghai brengt. Eind 2016 - net voordat hij tot hoofdtrainer benoemd werd in Deurne-Noord - was hij nog in de Chinese miljoenenstad om het samenwerkingsverband tussen Antwerp en SIPG, een Chinese topclub uit Shanghai, te bespreken.