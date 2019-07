Ludo redde kleine Bailey (1), die crèche buitenwandelde: “Ik heb een speciale band met haar” Dirk Selis

27 juli 2019

19u16 44 Bailey, de peuter van 16 maanden die op eigen houtje weggeraakte uit een Tongerse crèche heeft haar redder gevonden. Het meisje stapte liefst 200 meter ver langs de drukke Hasseltsesteenweg toen Ludo Bleyweert (59) haar vanuit zijn auto opmerkte. Het meisje stapte met haar teddybeer in de handen tegen de autostroom in.

Ludo Bleyweert reageerde bijzonder koelbloedig, die 10de juli. “Toen ik haar opmerkte, vroeg ik mij af waar haar mama was. Even later realiseerde ik mij dat ze alleen op wandel was, gooide ik de remmen dicht en stapte zonder nadenken uit mijn auto. Op dat moment kwamen er een zestal tegenliggers vanuit de richting van Hasselt aangereden. Bailey was nog te ver van mij af om iets te doen. Ik moest een keuze maken. Ik ben dan maar op die auto’s afgelopen en maakte duidelijk dat ze moesten stopten. Toen de auto’s stilstonden, pakte ik haar onder mijn arm en bracht haar naar de kinderopvang. De begeleidster van de opvang vroeg eerst wat boos wat ik daar wel kwam doen. Maar toen haar duidelijk werd wat er gebeurd was, viel ze bijna flauw. Ik heb haar daar afgegeven en ben dan maar naar huis gereden.”

Speciale band

“De dagen erna passeerde ik nog een paar keer voorbij de opvang en vroeg ik met telkens wat het verhaal achter het kindje zou zijn”, vertelt Ludo. “Ze liet me niet meer los. Ik ben dan ook blij dat mijn schoondochter de ouders van Bailey heeft gecontacteerd. Het was voor mij toch wel emotioneel om haar nu terug te zien. Ik heb aan haar ouders gevraagd of ze mij op de hoogte willen houden van haar verdere doen en laten. Ik voel dat ik met haar sinds die dag een speciale band heb.”

Held

De ouders van Bailey zijn zielsgelukkig dat ze Ludo hebben gevonden. “Dankzij het artikel in de de krant zijn we via zijn schoondochter te weten gekomen dat Ludo de man was, die ons dochtertje in veiligheid heeft gebracht. Bailey had kunnen verongelukken. Dankzij Ludo is Bailey vandaag nog veilig en wel bij ons. We kunnen hem niet genoeg bedanken. Die man is een regelrechte held”, zeggen papa Dimitri van Asch en mama Cindy Croughs.