Ludieke stoepkrijtactie tegen verzuurde buur loopt fout af: buur zo kwaad dat hij onwel wordt Xavier Coppens

30 september 2018

17u19

Bron: eigen berichtgeving 0 Een ludieke actie om een verzuurde buur een lesje te leren, is gisterennamiddag fout afgelopen in de Julien Cagniestraat in Lauwe, deelgemeente van Menen in West-Vlaanderen.

Toen initiatiefnemer Christophe Lefebvre de kinderen een eerste hart op de stoep lieten tekenen voor het huis van de verzuurde buur, kwam het koppel naar buiten. De 73-jarige F.D. maakte zich zodanig kwaad dat hij onwel werd.

Een ziekenwagen moest de man afvoeren naar het ziekenhuis, maar het is niet duidelijk of hij er erg aan toe is. Zijn echtgenote vergezelde hem naar het ziekenhuis.

"Toen een van mijn kinderen eerder deze week aanbelde voor een spelletje ruiltocht, werd mijn dochter uitgekafferd. Ze was nochtans heel beleefd, zo hoorde ik van enkele andere buren. Ik wilde dat niet zomaar laten passeren en bedacht een ludieke stoepkrijtactie tegen verzuring", aldus initiatiefnemer Lefebvre.