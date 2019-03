Luchtverkeersleiders weer aan het werk, vertragingen op luchthaven van Charleroi ADN

13 maart 2019

07u08

Bron: Belga 0 De luchtverkeersleiders van Skeyes (het vroegere Belgocontrol) zijn vanochtend opnieuw aan de slag gegaan, na hun waarschuwingsacties die gisterenavond en -nacht leidden tot beurtelingse hinder op verschillende luchthavens. Van 4 tot 6 uur was zelfs het volledige Belgische luchtruim gesloten voor vliegtuigen.

De acties van de luchtverkeersleiders startten gisterenavond om 22 uur en werden gevoerd in blokken van twee uur. Daardoor waren er geen vluchten mogelijk op achtereenvolgens Brussels Airport (22-24 uur), de luchthaven van Oostende (24-2 uur) en in Luik (2-4 uur). Van 4 tot 6 uur was het volledige Belgische luchtruim gesloten.

Gevolgen

Nadien volgde een actie van twee uur op de luchthaven van Charleroi (6-8 uur). Zestien vertrekkende vluchten moesten daardoor vertraagd worden, en geen enkel vliegtuig kon landen. “Dat zal gevolgen hebben voor de ganse resterende dag omdat deze vliegtuigen rotaties maken en naar Charleroi moeten terugkeren voor andere trajecten”, aldus Vincent Grassa, woordvoerder van Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

Sinds 6 uur is het luchtverkeer op Brussels Airport hervat. Om 6.20 uur had de eerste landing plaats, een vlucht uit Kigali van Brussels Airport, kort daarna gevolgd door een vlucht uit Conakry. De eerste vluchten op Zaventem vertrokken om 6.00 uur, naar Lissabon, en om 6.05 uur naar Malaga.

Werkdruk

ACV diende begin februari een stakingsaanzegging in bij Skeyes omwille van een resem problemen, waaronder de werkdruk. VSOA deed begin deze week hetzelfde. De bonden vonden de waarschuwingsacties wel op hun plaats, als signaal omdat de voorstellen van de directie “ruim onvoldoende, zelfs lachwekkend” zijn, dixit de christelijke vakbond.

De directie van het bedrijf reageerde gisteren met onbegrip op de acties, terwijl het sociaal overleg nog loopt. Ze wees er ook op dat ze niet kan ingrijpen zolang er geen minimale dienstverlening is bij stakingen. Zo’n minimale dienstverlening stond in het regeerakkoord en er werden meer dan drie jaar geleden gesprekken over opgestart, maar die vielen nadien stil. Binnenkort zou het punt wel opnieuw op de agenda staan van het sociaal overleg.

Normaal gezien zullen er zeker tot de volgende verzoeningsvergadering, op 18 maart, geen acties meer zijn.