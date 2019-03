Luchtverkeersleiders voeren opnieuw actie, impact op vluchten naar Brussels Airport SPS

25 maart 2019

07u57

Bron: Belga 0 Ook vanochtend voeren luchtverkeersleiders actie, uit onvrede met het sociaal akkoord dat de directie van skeyes heeft afgesloten met de socialistische vakbond. De acties zullen tussen 8 uur en 16 uur een impact hebben op de inkomende vluchten op Brussels Airport, met vertragingen tot gevolg. Voor de vertrekkende vluchten is er geen probleem, zegt luchthavenwoordvoerster Nathalie Pierard. "Voor de vluchten naar Brussels Airport zal er onvoldoende capaciteit zijn.”

Op de luchthaven van Luik is er voorlopig geen hinder gemeld. Bij skeyes is vanochtend te horen dat in verkeersleidingscentrum Canac2 opnieuw mensen staken. Er heerst al geruime tijd sociale onrust bij de luchtverkeersleiders. Verschillende vakbonden hebben een stakingsaanzegging lopen tegen de manier waarop het werk georganiseerd wordt en de hoge werkdruk.

Vorige week veroorzaakten de acties nog heel wat vertragingen, van een half uur tot zelfs meer dan twee uur. Brussels Airlines moest enkele vluchten schrappen. Verschillende nachten was er gedurende meerdere uren zelfs helemaal geen vliegverkeer mogelijk, met vooral hinder voor het vrachtverkeer.

De directie probeerde afgelopen week uit de impasse te geraken, door in het paritair comité een akkoord af te sluiten met de socialistische vakbond ACOD. Maar onder meer ACV-Transcom vindt het geen goed akkoord en wil dus blijven actievoeren.