Luchtverkeersleiders voeren opnieuw actie: hinder op Brussels Airport en Charleroi blijft duren SPS HAA

25 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Nieuwe acties van de luchtverkeersleiders bij Skeyes zorgen vandaag opnieuw voor vertragingen van het luchtverkeer in ons land. Met name op de luchthaven Brussels Airport en op Charleroi is er hinder, al zeker tot in de late namiddag.

De acties in het luchtverkeersleidingscentrum Canac2 startten vanochtend om 8 uur en zouden al zeker tot 16 uur duren. Zowel aankomende als vertrekkende vluchten op Brussels Airport hebben vertraging.

Bij Brussels Airlines zijn acht op de tien vluchten getroffen, met vertragingen tussen 1 uur en 1 uur 20 minuten. “Vooral tijdens de ochtendpiek was er hinder. Rond de middag is de situatie wat beter, maar we verwachten binnen enkele uren een nieuwe piek”, waarschuwt de woordvoerster. Voor de luchtvaartmaatschappij is het alle hens aan dek, door de onzekerheid is het moeilijk vooruit plannen.

Op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag ook vertragingen, maar zelden meer dan een uur, aldus de woordvoerster. Ze wijst er ook op dat het niet duidelijk is of die het gevolg zijn van operationele problemen, dan wel van de acties bij Skeyes.

In Luik, waar vooral vrachtvluchten plaatsvinden, zou het vliegverkeer normaal verlopen.

Werkdruk en personeelstekort

De acties komen er op initiatief van de christelijke vakbond ACV-Transcom. Die heeft een stakingsaanzegging lopen tegen onder meer de hoge werkdruk en het personeelstekort. De directie van Skeyes sloot afgelopen vrijdag een akkoord met de socialistische vakbond, maar dat akkoord kan niet op de goedkeuring rekenen van de andere bonden.

Ook vorige week waren er al herhaaldelijk acties. Brussels Airlines moest toen een tiental vluchten annuleren. Verschillende nachten was er gedurende meerdere uren zelfs helemaal geen vliegverkeer mogelijk, met vooral hinder voor het vrachtverkeer.