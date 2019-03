Luchtverkeersleiders stoppen met staken Rust bij skeyes keert weer nadat er bemiddeling tussen directie en bonden werd opgestart Brecht Herman

31 maart 2019

12u11

Bron: eigen berichtgeving 0 Goed nieuws voor wie deze week of in de paasvakantie het vliegtuig op moet: de luchtverkeersleiders van skeyes stoppen met staken. Na 15 stakingsdagen dit jaar zetten ACV en VSOA hun acties stop, nu er met twee externe bemiddelaars afspraken gemaakt zijn.

De voorbije weken was het vaak miserie troef in het Belgisch luchtruim en op de verschillende luchthavens. Vluchten werden afgelast of uren vertraagd, omdat er onvoldoende luchtverkeersleiders aan het werk waren. Iedere shift werd er wel ergens gestaakt. Alleen al op Brussels Airport werden er meer dan tweehonderd gewone vluchten en tientallen vrachtvluchten geannuleerd. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schat de schade op ruim vier miljoen euro. De christelijke vakbond ACV had op 8 februari een stakingsaanzegging ingediend, een maand later volgde het liberale VSOA. Beide bonden wilden een oplossing voor de hoge werkdruk bij skeyes, die resulteerde in discussies over onder meer nachtshiften, loopbaanonderbrekingen en compensatie-uren.

Tal van verzoeningsvergaderingen met de directie brachten geen oplossing. Met de steun van het ACOD – de socialistische vakbond staakte niet – werd een sociaal akkoord bereikt, maar de andere bonden bleven zich verzetten. Zij vroegen om een externe bemiddelaar. De directie van skeyes hield de boot even af, maar klopte dan toch aan bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die twee bemiddelaars aanstelde. Vrijdag zaten alle betrokken actoren voor het eerst samen.

Over de inhoud van het gesprek communiceren ze niet, maar nu de krijtlijnen van de bemiddeling zijn uitgezet, zetten de stakende bonden hun acties stop. De vliegvakanties in de paasvakantie komen dus niet in gevaar. De komende weken zullen de bemiddelaars proberen om de sociale rust bij skeyes te doen weerkeren.