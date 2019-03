Luchtverkeersleiders staken vannacht, vliegverkeer verstoord vanaf 22 uur Brecht Herman

12 maart 2019

15u39 0 Tussen 22 uur vanavond en 8 uur morgenvroeg zal het vliegverkeer boven ons land verstoord zijn. De luchtverkeersleiders van Skeyes gaan afwisselend het werk op iedere luchthaven neerleggen. Concreet kunnen 27 geplande vluchten vanavond wellicht niet landen of opstijgen op Zaventem. Met de stakingsacties wil het personeel bij de directie aan de alarmbel trekken. “Als er geen oplossingen voor de verschillende problemen komen, volgen er wellicht grotere acties.”

Deze middag kwamen luchtverkeersleiders van Skeyes uitzonderlijk bij elkaar, om zich over stakingsacties te beraden. Het rommelt al lange tijd bij het autonome overheidsbedrijf. Personeelsleden klagen onder meer over ouderschapsverlof dat niet correct wordt toegekend. Nadat de vierde verzoeningsvergadering met het management gisteren op een sisser was uitgedraaid, kwamen vanmiddag zo’n honderd personeelsleden samen om de situatie te bespreken. Onder hen ook de vakbondsafgevaardigden van het ACV en VSOA. Zij besloten gezamenlijk om komende nacht actie te voeren op de verschillende units.

“Vanaf 22 uur zullen we afwisselend actie voeren en zal elke luchthaven telkens twee uur sluiten. We beginnen in de controletoren van Brussels Airport”, zegt Kurt Callaerts van het ACV. “Op een gegeven moment - ik ga nog niet zeggen wanneer - zal ook controlecentrum CANAC 2 sluiten, waardoor er in het hele Belgische luchtruim geen vliegverkeer mogelijk zal zijn.”

Op Zaventem moeten er vanavond tussen 22 uur en middernacht normaal 25 vluchten landen en 2 opstijgen. Die kunnen niet doorgaan. “Het is aan de luchtvaartmaatschappijen om oplossingen te zoeken”, zegt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport. “Misschien kunnen vluchten vervroegd worden of moeten ze uitwijken naar een andere luchthaven. Het is alleszins een hinderlijke zaak voor de passagiers.”

Verdere acties mogelijk

“We hebben op 8 februari een stakingsaanzegging ingediend en die intussen verlengd, maar toch neemt de directie onze problemen nog steeds niet serieus”, legt Callaerts uit. “Daarom is dit een laatste duidelijk signaal, eentje van alle units samen. Volgende week staat een nieuwe verzoeningsvergadering gepland. Als onze eisen ook dan niet serieus worden genomen, zullen we maandagmiddag onze verantwoordelijkheid nemen. Dan zal het iets anders zijn dan enkel ‘s nachts staken.”

Ook het VSOA heeft intussen al een stakingsaanzegging ingediend. “Maar door nu niet alles tegelijkertijd plat te leggen, willen we de impact op de passagiers en de industrie zo beperkt mogelijk houden”, zegt secretaris Lennert Mervilde. “Toch willen we vannacht deze waarschuwing geven, zodat de directie weet dat het ons menens is. Ze moeten op de volgende vergadering volgende week met concretere oplossingen komen. Anders volgen er mogelijk nog grotere acties.”