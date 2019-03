Luchtverkeersleiders staken opnieuw: hinder op Brussels Airport en Charleroi, “schade loopt in de miljoenen” SPS HAA ADN

25 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Nieuwe acties van de luchtverkeersleiders bij Skeyes zorgen vandaag opnieuw voor vertragingen van het luchtverkeer in ons land. Met name op de luchthaven Brussels Airport en op Charleroi is er hinder, al zeker tot in de late namiddag. Het precieze kostenplaatje van de stakingen moet nog worden berekend, maar de schade loopt zeker in de miljoenen, zegt de federatie Belgian Air Transport Association (BATA).

De acties in het luchtverkeersleidingscentrum Canac2 startten vanochtend om 8 uur en zouden al zeker tot 16 uur duren. Zowel aankomende als vertrekkende vluchten op Brussels Airport hebben vertraging.

Onzekerheid

Bij Brussels Airlines zijn acht op de tien vluchten getroffen, met vertragingen tussen 1 uur en 1 uur 20 minuten. “Vooral tijdens de ochtendpiek was er hinder. Rond de middag is de situatie wat beter, maar we verwachten binnen enkele uren een nieuwe piek”, waarschuwt woordvoerster Kim Daenen. Voor de luchtvaartmaatschappij is het alle hens aan dek, door de onzekerheid is het moeilijk vooruit plannen.

Op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag ook vertragingen, maar zelden meer dan een uur, aldus de woordvoerster. Ze wijst er ook op dat het niet duidelijk is of die het gevolg zijn van operationele problemen, dan wel van de acties bij Skeyes. In Luik, waar vooral vrachtvluchten plaatsvinden, zou het vliegverkeer normaal verlopen.

Werkdruk en personeelstekort

De acties komen er op initiatief van de christelijke vakbond ACV-Transcom. Die heeft een stakingsaanzegging lopen tegen onder meer de hoge werkdruk en het personeelstekort. De directie van Skeyes sloot afgelopen vrijdag een akkoord met de socialistische vakbond, maar dat akkoord kan niet op de goedkeuring rekenen van de andere bonden.

Ook vorige week waren er al herhaaldelijk acties. Brussels Airlines moest toen een tiental vluchten annuleren. Verschillende nachten was er gedurende meerdere uren zelfs helemaal geen vliegverkeer mogelijk, met vooral hinder voor het vrachtverkeer.

Morgen in de namiddag wordt opnieuw onderhandeld, in een poging om uit het sociaal conflict te geraken. De directie is van plan het akkoord dat vorige week al werd goedgekeurd door het ACOD “opnieuw punt per punt te overlopen”, klinkt het. Daarnaast komt ook de problematiek van bijvoorbeeld de uurroosters voor de luchtverkeersleiders aan bod.

Dit alles kost ons handenvol geld. De situatie is stilaan onwerkbaar Kim Daenen (Brussels Airlines)

Economische schade

Het precieze kostenplaatje van de stakingen moet nog berekend worden, maar de schade loopt zeker in de miljoenen, zegt de federatie Belgian Air Transport Association (BATA).

“Soms moeten passagiers worden omgeboekt naar een vlucht van een andere maatschappij, op onze kosten”, legt Kim Daenen van Brussels Airlines uit. Daarnaast hebben de passagiers recht op maaltijden en een overnachting bij lange vertragingen, ook op kosten van de luchtvaartmaatschappij. Het personeel moet vaak overuren presteren, om de problemen op te vangen. En dan zijn er nog de reputatieschade en klachten van reizigers. “Dit alles kost ons handenvol geld. De situatie is stilaan onwerkbaar”, zegt Daenen.

Imagoschade

“Er zal tijd nodig zijn om het vertrouwen van de passagiers terug te winnen”, vreest men bij de BATA. De reiziger maakt immers geen onderscheid. Als zijn vlucht vertraging heeft of afgelast wordt, houdt hij zijn luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk, ook al zijn de problemen het gevolg van acties buiten het bedrijf. De aanhoudende sociale onrust dreigt de boekingen voor de volgende maanden te hypothekeren.

En ook voor de economie is er schade. “De sector stelt rechtstreeks en onrechtstreeks 63.000 mensen te werk. Heel wat toeleveranciers zijn getroffen”, vreest Herman Carpentier van BATA. Daarnaast zouden luchtvaartmaatschappijen door de aanhoudende problemen kunnen beslissen om (een deel van) hun activiteiten te verhuizen naar het buitenland, of aarzelen om te investeren in ons land.

De sector stelt rechtstreeks en onrechtstreeks 63.000 mensen te werk. Heel wat toeleveranciers zijn getroffen Herman Carpentier (BATA)

Onvoorspelbaarheid

Voor de luchtvaartmaatschappijen is vooral de onvoorspelbaarheid van de acties bij Skeyes problematisch. Vaak weet men pas enkele uren op voorhand of er voldoende luchtverkeersleiders zijn. Vooruitplannen is dus quasi onmogelijk. “Men kan bijna geen voorzorgsmaatregelen nemen. Ook voor cargo is dat een groot probleem”, aldus nog Carpentier.

BATA stuurde vorige week een brief naar minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Daarin wordt aangedrongen dat de regering zou tussenkomen, “om de stabiliteit van de luchtvaartactiviteit te garanderen”. De federatie pleit voor de invoering van een servicecontract, met performantieverplichtingen voor Skeyes en eventueel schadevergoedingen als ze die niet haalt.

BATA dringt ook aan op de invoering van een minimumdienstverlening, zoals bij de NMBS.