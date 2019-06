Luchtverkeersleiders lanceren petitie tegen nieuw mandaat voor skeyes-CEO ttr

19 juni 2019

13u39

Bron: belga 0 binnenland Het personeel van luchtverkeersleider skeyes verzamelt handtekeningen via het internet tegen een verlenging van het mandaat van topman Johan Decuyper. Dat schrijft De Tijd vandaag. De titel van de onlinepetitie, die sinds 7 juni op de website petitions.net loopt, luidt “Geen nieuw mandaat voor CEO Johan Decuyper".

Enkele dagen voor de start van de petitie had Decuyper duidelijk gemaakt dat hij kandidaat is voor een tweede termijn als topman van de luchtverkeersleider. De voormalige CD&V-kabinetschef, wiens zesjarige mandaat in oktober afloopt, zette de voorbije jaren orde op zaken bij skeyes, maar oogst door zijn optreden veel kritiek bij een deel van het personeel.

Enkele weken geleden waren er al affiches aan de controletoren opgedoken met het opschrift "Decuyper buiten!" en in maart was er nog een boze open brief aan de CEO. "Het sociaal conflict zit nog altijd vast", klinkt het in de begeleidende tekst van de petitie. "Als Johan Decuyper zich als een halve dictator blijft gedragen, zal dat miserie geven."

Volgens De Tijd hebben al 115 mensen de petitie ondertekend. De mensen doen dat in eigen naam, maar voorlopig wordt er niemand gesanctioneerd, omdat dat als een provocatie kan worden beschouwd, schrijft de zakenkrant. Ook veel topfiguren van de niet-erkende Gilde der Luchtverkeersleiders zouden de petitie getekend hebben. De Gilde acht de CEO verantwoordelijk voor de malaise bij het bedrijf.