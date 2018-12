Luchtverkeersleiders boos na bijna-botsing boven Luik IB

12 december 2018

Bron: Belga 0 Op 6 september kwamen twee vliegtuigen boven Luik gevaarlijk dicht bij elkaar. Volgens luchtverkeersleiders werd een ramp nipt vermeden, terwijl het controleorgaan (AAUI) oordeelt dat er geen onderzoek komt omdat het geen ernstig incident was.

De verkeersleiders noemen het nochtans “exemplarisch voor de gebrekkige veiligheidscultuur bij Skeyes” en schreven een boze brief naar de directie, staat woensdag in de kranten van Mediahuis.

Ten oosten van Luik zouden op 6 september een vliegtuig van een Turkse chartermaatschappij en van een Duitse luchtvaartmaatschappij bijna in botsing zijn gekomen, staat in De Standaard. De bevoegde luchtverkeersleider in de controletoren in Steenokkerzeel had het niet zien aankomen; de botsing kon uiteindelijk worden vermeden door het interne waarschuwingssysteem van de vliegtuigen.

Veiligheidsmarge

Toch wordt er geen onderzoek geopend omdat de toestellen nog net op de rand van de veiligheidsmarge van 1.000 voet (304 meter, nvdr.) bleven, zegt AAUI in de krant.

De luchtverkeersleiders trekken naar aanleiding van het incident aan de alarmbel en schreven een boze brief naar hun baas, Johan Decuyper. Ze klagen over een chronisch gebrekkige bezetting en een te hoge werkdruk, met nefaste gevolgen voor de veiligheid.

Volgens Kurt Callaerts van ACV-Transcom is er zowel bij het technische als onderhoudspersoneel en bij de luchtverkeersleiding een chronische onderbezetting. Dat komt deels doordat de opleiding zo specifiek is, zegt hij. Het sociaal overleg verloopt er zeer stroef en aan de werkorganisatie schort een en ander, aldus Callaerts. “Er worden beslissingen genomen zonder dat er wordt overlegd. Zo werd de uitslaapdag na een nachtshift bijvoorbeeld een rustdag. Het personeel wordt daardoor beschikbaarder voor het bedrijf, maar dat maakt de situatie natuurlijk erger en erger. Het is in elk geval onverantwoord dat men de mensen zo lang door laat werken.” De luchtverkeersleider die het incident niet zag aankomen, zou al aan zijn tiende opeenvolgende werkdag toe zijn geweest.