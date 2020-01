Luchtverkeersleiders beloven niet tegen samenwerking met Defensie te staken tot 10 februari AW

16 januari 2020

18u43

Bron: Belga 0 Bij luchtverkeersleider skeyes heeft vandaag een eerste verzoeningsvergadering plaatsgevonden, na de stakingsaanzegging die de christelijke vakbond eerder deze week indiende over de samenwerking met militaire luchtverkeersleiders. Alvast tot 10 februari, wanneer een nieuwe vergadering plaatsvindt, zullen er geen acties plaatsvinden.

De aanzegging had niet zozeer te maken met de samenwerking tussen civiele en militaire luchtverkeersleiders op zich, maar wel met de modaliteiten ervan. Dat zei de christelijke vakbond eerder al.

Vakbondsman Kurt Callaerts wees bijvoorbeeld op het feit dat er samen met de verhuis van de militaire luchtverkeersleiding naar de skeyes-site in Steenokkerzeel begin december, ook al een hr-akkoord werd ondertekend.

Opschorting van de acties

In het kader van de aanzegging zaten directie en vakbonden vandaag samen. De verzoeningsvergadering verliep in een constructieve sfeer, zo meldde de directie na afloop. Tot de volgende ontmoeting, op maandag 10 februari, "worden alle collectieve acties of intenties daartoe opgeschort", aldus nog skeyes.

"De directie gaat een aantal aspecten van de hr-overeenkomst verduidelijken en verder toelichten", zegt ACV'er Callaerts van zijn kant. Ze krijgt nu wat tijd om die verduidelijkingen uit te werken, net als een lijst van onderhandelingspunten en de timing ervan, voegt hij toe.