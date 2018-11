Luchtverkeersleider Belgocontrol wordt 'Skeyes’ IB

07 november 2018

02u39

Bron: Belga 0 Belgocontrol verandert van naam en wordt 'Skeyes'. Dat meldt de Franstalige krant La Dernière Heure op haar website.

Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en begeleiding van het luchtverkeer in ons land, en dat dit jaar zijn twintigste verjaardag viert. Maar volgens La DH stellen verschillende parlementsleden zich al vragen bij de gevolgde procedure.

Omdat Belgocontrol in het leven is geroepen door de Belgische staat, moet de officiële benaming in een wet gegoten worden.

Hetzelfde probleem deed zich voor bij Belgacom, dat zich omvormde tot Proximus, zonder daarvoor te wachten op officieel groen licht, schrijft de krant.