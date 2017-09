Luchtverkeersleider Belgocontrol geschorst na doodsbedreigingen aan managers MVDB

08u55

Bron: VRT 0 BELGA Een luchtverkeersleider van Belgocontrol is momenteel geschorst wegens het uiten van doodsbedreigingen aan zijn bazen. Dat heeft de VRT-nieuwsdienst uit gerechtelijke bronnen vernomen. Woordvoerder Dominique Dehaene van Belgocontrol bevestigt de schorsing en het gerechtelijk onderzoek, maar is karig met commentaar.

De luchtverkeersleider zou zijn bazen hebben bedreigd na een conflict op de werklvoer. Hoe lang de man al geschorst is, is niet duidelijk. Woordvoerder Dehaene houdt het op "enige tijd." De Belgocontrol-medewerker blijft geschorst tot het gerechtelijk onderzoek is afgerond. "Om veiligheidsredenen was het geen optie om de persoon in kwestie zijn functie verder te laten uitoefenen".



De woordvoerder benadrukt in De Ochtend (Radio 1) dat alle procedures correct zijn gevolgd, hij verwacht dan ook geen werkonderbrekingen van collega's. Luchtverkeersleiders van Belgocontrol legden vorig jaar nog dagenlang het luchtverkeer lam.

