Luchtvaartbazen kaatsen bal terug naar politici: "Milieu-impact verminderen? Eerst inefficiëntie aanpakken"

06 maart 2019

16u32

Bron: Belga 0 De hervorming van het Europese luchtruim is het beste antwoord om de milieu-impact van de luchtvaart te verminderen. Dat was vandaag de algemene teneur op de ‘Airlines for Europe’-top (A4E) in Brussel waar bonzen uit de sector zich verzameld hadden. “De CO2 die wordt geproduceerd door inefficiëntie, is een schandaal”, aldus IAG-topman Willie Walsh.

De luchtvaartsector ligt al van in het begin in het vizier van de klimaatactivisten. En ook vanuit politieke hoek neemt de druk toe. Zo is er het plan van België om op Europees niveau een vliegtaks te bepleiten. En korte vluchten, tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Brussel, wil het parlement in Nederland laten verdwijnen, iets dat ook in ons land op steun kon rekenen.

Inefficiëntie

Maar de sector kaatste de bal vandaag terug naar de Europese politici. Het luchtruim in Europa moet dringend efficiënter worden georganiseerd, klonk het. Het systeem van nationale luchtverkeersleiders, die ook nog eens met capaciteitsproblemen kampen, is problematisch.



Met het SESAR-project van de Europese Commissie is al wat vooruitgang geboekt, maar het gaat volgens de sector nog veel te traag. “De CO2 die wordt geproduceerd door inefficiëntie, is een schandaal", aldus Willie Walsh, topman van IAG, de moedermaatschappij van British Airways en Iberia.

De toestellen waarmee we vliegen zijn op veertig jaar tijd compleet vernieuwd, maar de routes zijn nog altijd exact dezelfde

Hij wees erop dat een eengemaakt luchtruim nochtans geen grote investeringen vergt. “De toestellen waarmee we vliegen zijn op veertig jaar tijd compleet vernieuwd, maar de routes zijn nog altijd exact dezelfde.” Politieke wil, daar lijkt het aan te ontbreken, klinkt het.

Klimaatdiscussie

Wat dat laatste betreft meent Carsten Spohr, topman van Lufthansa Group, dat de klimaatdiscussie wel eens de beste bondgenoot zou kunnen zijn voor de luchtvaartmaatschappijen. "Zullen de politici kunnen blijven verantwoorden dat we 5 à 10 procent meer moeten vliegen door inefficiëntie?”



Ook een tweede zomer zoals die van 2018 - toen de luchtvaart in Europa de meeste vertragingen kende in tien jaar - zou de zaken wel eens in beweging kunnen zetten, klonk het. Het aantal vertragingen lag in 2018 meer dan dubbel zo hoog als in 2017, onder meer door capaciteitsproblemen en stakingsacties. Volgens A4E kostte die inefficiëntie 17,6 miljard euro en werden 334 miljoen passagiers getroffen.

Hervorming luchtverkeersleiding

Michael O'Leary, topman van Ryanair, wil dat Europa de luchtverkeersleiding zou vrijmaken, zoals ook met andere sectoren is gebeurd. "Dan blijven enkel de meest efficiënte luchtverkeersleiders over".



Volgens Johan Lundgren van EasyJet moet de Europese Commissie van die hervorming een absolute prioriteit maken. "We betalen samen 10 miljard euro aan Eurocontrol maar krijgen niet de service.”