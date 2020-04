Luchtvaart slaakt noodkreet IB

30 april 2020

04u44

Bron: Belga 2 Een groep CEO's van luchtvaart­bedrijven en ondernemingen die er nauw mee verbonden zijn, roept de hulp van de overheid in om Brussels Airport als economische motor te redden.

In een open brief in De Tijd vandaag noemen ze de corona­crisis een "aanslag op de nationale luchthaven die de economie in het hart treft". De luchthaven­community roept op die strategische sector met 24.000 directe en 40.000 indirecte jobs te beschermen.

De activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem zijn zwaar getroffen door de pandemie. De terminals zijn nog open, maar er loopt slechts een handvol passagiers rond. De verwachting is dat het nog lang zal duren voor de sector uit het dal kruipt.

Daardoor zullen tal van bedrijven het niet halen, vrezen de CEO's van Brussels Airport, de luchtvaartmaatschappijen Brussels Air­lines en TUI, gelieerde bedrijven als DHL Swissport en Aviapartner en de werkgeversorganisatie Voka.