Luchtruim gedeeltelijk gesloten vannacht door zieke luchtverkeersleiders

16 april 2019

21u25

Bron: Belga

Vannacht, de nacht van dinsdag op woensdag, is het luchtverkeer in de oostsector van Brussels Airport opnieuw gesloten. Van 1.30 tot 4.30 uur zullen er geen vliegtuigen landen of opstijgen.