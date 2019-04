Luchtmachtbasis van Florennes ontvangt eerste nieuwe F-35's in 2025 LH

18 april 2019

11u53

Bron: Belga 0 De luchtmachtbasis van Florennes ontvangt als eerste de nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35. De toestellen komen er aan vanaf 2025. België heeft vorig jaar 34 F-35's besteld van de Amerikaanse producent Lockheed Martin.

De eerste toestellen worden vanaf 2023 geleverd in de Verenigde Staten, voor de opleiding van de piloten. "De fysieke aankomst van de F-35 vindt plaats in 2025 in Florennes", aldus minister van Defensie Didier Reynders, tijdens een bezoek aan de Luchtcomponent.

De luchtmachtbasis van Florennes zal infrastructuurwerkzaamheden moeten uitvoeren om zich aan te passen aan de nieuwe gevechtsvliegtuigen en aan de vier drones van het type MQ-9B SkyGuardian, vanaf 2023. Die werkzaamheden zullen zowat 300 miljoen euro kosten.

