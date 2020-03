Luchtkwaliteit drastisch verbeterd door lockdown-maatregelen: “Bijna zoals autoloze zondag” TT

23 maart 2020

14u03

Bron: IRCEL, RTBF 14 Eerder merkten ze het al in China en Noord-Italië : door de quarantainemaatregelen is de luchtkwaliteit er de laatste weken drastisch op vooruitgegaan. En dat blijkt nu ook bij ons het geval. Door het vele telewerken en het feit dat veel werknemers tijdelijk werkloos zijn, is er veel minder verkeer onderweg en daalde de luchtvervuiling de laatste dagen fors.

Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL is de luchtkwaliteit in België dezer dagen vergelijkbaar met die op een autoloze zondag. Zeker in de steden zijn de verschillen voor zowat alle parameters opmerkelijk, zegt IRCEL tegenover de RTBF. “Momenteel zitten we op weekdagen op een niveau van tussen een gewone zondag en een autoloze zondag”, zegt expert Philippe Maetz. Op de kaarten op de website van IRCEL staan alle parameters effectief in het blauw, een teken dat de luchtkwaliteit zowel qua stikstofdioxide (NO2) als fijn stof goed tot zeer goed is.

Ook de cijfers van de individuele meetstations laten een opvallende daling zien sinds ons land op woensdag 18 maart strengere maatregelen afkondigde en alle niet-essentiële winkels en diensten op slot gingen. Het meetstation aan de Brusselse Kunst-Wet-tunnel, een van de drukste punten van het land, kende vandaag een maximale uitstoot van 32 microgram stikstofdioxide per kubieke meter. Vorige week maandag was dat nog 89 microgram. Gemiddeld gaat het om een halvering van de uitstootwaarden, zegt IRCEL. Zaterdag telde het punt zelfs maximaal 17 microgram. Autoverkeer is een van de belangrijkste bronnen van de uitstoot van stikstofdioxide.

Hetzelfde verschijnsel langs de Antwerpse ring in Borgerhout, waar op een normale werkdag tienduizenden auto’s passeren. Terwijl er een dag na de aankondiging van de nieuwe maatregelen nog een piek van 110 microgram viel op te tekenen, is dat vanmorgen gezakt tot amper 22 microgram. Zaterdag lag de piek zelfs op amper 10 microgram.

Maetz wijst er wel op dat pieken en dalen van de uitstoot van schadelijke stoffen ook aan meteorologische omstandigheden kunnen liggen, maar toch zijn de effecten niet te miskennen. Hij hoopt dan ook dat er lessen getrokken zullen worden uit de maatregelen, bijvoorbeeld wat betreft het mobiliteitsvraagstuk in ons land en het telewerken.