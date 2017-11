Luchthavenmedewerker in de cel na terreurdreigingen op Facebook: "Schieten op politie met kalasjnikov"

Luchthaven Charleroi roept bijzondere raad van bestuur samen

14u22

Photo News De badge van de verdachte werd gedeactiveerd. De luchthaven houdt vanavond een bijzondere raad van bestuur.

Een bagagemedewerker van de luchthaven Brussels South Charleroi Airport (BSCA) is een tiental dagen geleden aangehouden. De man, tevens syndicaal afgevaardigde, had op Facebook terroristische bedreigingen geuit tegen de ordediensten. Dat is vernomen van een bron dicht bij het onderzoek.