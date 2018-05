Luchthaven Zaventem ligt half uur stil door bliksemrisico Stéphanie Romans

21 mei 2018

21u31

Bron: Eigen berichtgeving 3 Het personeel van Brussels Airport moest vanavond een half uur van het tarmac wegblijven vanwege risico op een blikseminslag. Reizigers van aankomende vluchten moesten in het vliegtuig blijven tot bliksemgevaar was geweken.

Vertrekkende passagiers moesten langer wachten in de vertrekhal. "Dat is onze standaard procedure als er onweer boven de luchthaven hangt", zegt woordvoerster van Brussels Airport Florence Muls.

"Voor reizigers in vliegtuigen was er geen gevaar. Zij zitten veilig in het vliegtuig. Wie open en bloot op de tarmac werkt, loopt wel risico. Daarom is het personeel ongeveer een half uurtje binnengeroepen. Dat kan tot hinder en vertraging hebben geleid."

Het is de woordvoerster niet bekend hoeveel reizigers last hebben gehad van de bliksemprocedure. "Inmiddels is de maatregel opgeheven en is iedereen weer aan het werk op de tarmac." De luchthaven heeft geen schade opgelopen door blikseminslag.