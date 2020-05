Luchthaven Charleroi hervat commerciële vluchten vanaf 15 juni HLA ADN

20 mei 2020

16u52

Bron: Belga 8 Brussels South Charleroi Airport hervat de commerciële vluchten vanaf 15 juni, na een sluiting van bijna drie maanden. Dat meldt de luchthaven woensdag. De heropstart gaat wel gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften.

“In overeenstemming met de gezondheidsaanbevelingen en volgens nieuwe vliegadviezen van de luchtvaartmaatschappijen werden een aantal maatregelen ingevoerd om de veiligheid van het personeel en de gebruikers van de luchthaven te garanderen”, klinkt het in een mededeling.

Screeningtent

Om toegang te krijgen tot het gebouw, moeten passagiers concreet eerst door een verplichte screeningtent waar het Rode Kruis zal controleren op koorts of andere symptomen van corona. Daarnaast zullen passagiers overal in de luchthaven een mondmasker moeten dragen, zoals werd verplicht door de Nationale Veiligheidsraad.



Verder raadt de luchthaven passagiers aan om online tickets te boeken en andere diensten zoals parking, stoelkeuze of extra ruimbagage te regelen, zodat het contact met het personeel zoveel mogelijk beperkt wordt. Ook de check-in gebeurt beter online, al laten sommige luchtvaartmaatschappijen nog toe om ter plaatse in te checken.

Afstand

Passagiers mogen begeleid of opgehaald worden door iemand die geen vliegticket heeft, maar ook die begeleiders moeten de nodige hygiënemaatregelen naleven. Het blijft ook mogelijk om iemand naar de luchthaven te brengen of op te halen met de wagen, al is parking P3 voorlopig nog niet open.

Aan de gate zullen vloermarkeringen de sociale afstand moeten waarborgen, al wordt passagiers ook gevraagd zich niet meteen naar hun gate te haasten van zodra die opengaat, maar rustig af te wachten zodat er zeker voldoende afstand gehouden kan worden. Aan boord gelden de hygiënemaatregelen van de luchtvaartmaatschappijen zelf.

Op 25 maart besloot de luchthaven de deuren te sluiten, nadat het aantal passagiers met 90 procent was gedaald naar aanleiding van de uitbraak van de coronapandemie.

