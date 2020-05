Luchthaven Charleroi heropent op 15 juni HLA

20 mei 2020

16u52

Bron: Belga 4 De luchthaven zal haar commerciële activiteiten hervatten vanaf half juni, na een sluiting van bijna drie maand. Dat kondigt Brussels South Charleroi Airport vandaag aan.

“In overeenstemming met de gezondheidsaanbevelingen en volgens nieuwe vliegadviezen van de luchtvaartmaatschappijen werden een aantal maatregelen ingevoerd om de veiligheid van het personeel en de gebruikers van de luchthaven te garanderen”, klinkt het in een mededeling op de website van de luchthaven.

Om toegang te krijgen tot het gebouw, moeten passagiers eerst door een verplichte screeningstent waar het Rode Kruis zal controleren op koorts of andere symptomen van corona. Daarnaast zullen passagiers overal in de luchthaven een mondmasker moeten dragen, zoals werd verplicht door de Nationale Veiligheidsraad, en vraagt de luchthaven om zoveel mogelijk online in te checken.

Op 25 maart besloot de luchthaven de deuren te sluiten, nadat het aantal passagiers met 90 procent was gedaald naar aanleiding van de uitbraak van de coronapandemie.