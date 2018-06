Luchtballon maakt noodlanding in Denderleeuw CVHN

14 juni 2018

10u29 21

Een ballonvaarder heeft gisteravond om 21.15 uur een geslaagde landing gemaakt op de hoek van de Booglaan en de Elzenlaan in Welle, bij Denderleeuw. De ballon verloor boven de wijk Hemelrijk al hoogte, maar de piloot slaagde er in om zonder brokstukken te landen in de wijk, op het voetpad tussen de huizen. De opvallende landing kon op heel wat belangstelling rekenen van de omwonenden.

"We wisten bij vertrek al dat er vrij weinig wind zou zijn", vertelt piloot Dirk Lyssens van Ballonticket Vlaanderen. "Tijdens de ballonvaart is de wind nog afgezwakt en helemaal gedraaid. Er waren geen velden en ik moest rekening houden met hoogspanningskabels, lichtpalen en bomen. Er is nooit een risico geweest voor de veiligheid, maar ik moest wel heel geconcentreerd zijn om geen materiaal te beschadigen. De ballon had een oppervlakte van 6.000 m², wat vrij groot is. Die zet je niet zomaar neer", aldus Lyssens.