Luchtballon maakt noodlanding in Denderleeuw

14 juni 2018

10u29 21

Een ballonvaarder heeft gisteravond om 21.15 uur een geslaagde noodlanding gemaakt op de hoek van de Booglaan en de Elzenlaan in Welle, bij Denderleeuw. De ballon verloor boven de wijk Hemelrijk al hoogte, maar de piloot slaagde er in om zonder brokstukken te landen in de wijk. De opvallende landing kon op heel wat belangstelling rekenen van de omwonenden.

